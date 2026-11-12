У Польщі п’ятьох обвинувачують у справі про кошти на кампанію референдуму — RMF24

У Польщі Регіональна прокуратура в Гданську передала до районного суду Варшави обвинувальний акт щодо п’ятьох осіб у справі про кошти Фундації Alior Bank. За версією слідства, 850 тисяч злотих перерахували з порушенням законодавства, а частину грошей згодом використали для кампанії перед загальнонаціональним референдумом 15 жовтня 2023 року, повідомляє RMF24.

Кого охоплює обвинувальний акт

Серед обвинувачених — колишній голова та колишня віцеголова Фундації Alior Bank Кшиштоф С. й Анета Р., а також колишній віцеголова Alior Bank Яцек П. У справі також фігурують голова Фундації POLSKA360 Артур К. і керівник Фундації Rzeczypospolitej POLONIKA Дзяніс З.

Прокуратура стверджує, що Кшиштоф С. та Анета Р. неналежно розпоряджалися майном фундації. За даними слідства, Яцек П. нібито керував цією схемою, використовуючи службове становище та фактичний вплив на діяльність фундації. Двоє керівників організацій, які отримали кошти, мають відповідати за їхнє подальше витрачання. Усім п’ятьом може загрожувати від трьох місяців до п’яти років ув’язнення.

Перекази перед голосуванням

Йдеться про три пожертви, здійснені у жовтні 2023 року: 410 тисяч злотих для Фундації POLSKA360 та 290 тисяч злотих для Фундації Rzeczypospolitej POLONIKA — 4 жовтня, а також 150 тисяч злотих для Молодіжного стрілецького клубу KALIBER — 11 жовтня. На думку слідчих, суми та призначення цих переказів не відповідали статутним цілям Фундації Alior Bank. Також, за даними прокуратури, перед укладанням угод належно не перевірили діяльність і надійність одержувачів коштів.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Слідство встановило, що POLSKA360 витратила на оголошення, пов’язані з кампанією перед референдумом, 408 140 злотих, з яких 400 тисяч отримала компанія Polska Press. Фундація Rzeczypospolitej POLONIKA переказала 270 тисяч злотих Polska Press і 20 тисяч злотих Nikris Media. Клуб KALIBER, за даними прокуратури, витратив 40 516,20 злотих на газетне оголошення та 75 тисяч злотих на інтернет-рекламу.

Чому керівникам KALIBER не висунули обвинувачень

Особи, які керували клубом KALIBER, не отримали обвинувачень, оскільки сума витрат, що не відповідали статуту, не перевищила 200 тисяч злотих. Прокуратура пояснила, що для відповідальності за відповідною статтею Кримінального кодексу Польщі значна майнова шкода має перевищувати цю суму.

Референдум відбувся одночасно з парламентськими виборами 15 жовтня 2023 року. Явка становила 40,91%, тому його результати не стали обов’язковими.

Читай нас у