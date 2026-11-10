У Польщі пілот скороченого робочого часу показав на 57,4% менше помилок — RMF24

У Польщі попередні результати державного пілотного проєкту зі скорочення робочого часу свідчать про меншу кількість помилок працівників і вищу своєчасність виконання завдань. Як повідомляє RMF24, аналізи програми, яку проводить Міністерство сім’ї, праці та соціальної політики Польщі, охоплюють працівників, залучених до пілоту від початку року.

Менше помилок і більше завдань у строк

Середня кількість помилок, що призвели до скарг клієнтів, у групі учасників пілоту становила 13,2 на тисячу працівників. У порівняльній групі, де робочий час не скорочували, показник дорівнював 31 помилці на тисячу працівників. Таким чином, серед учасників проєкту кількість таких помилок була нижчою на 57,4%.

У встановлений термін завершили 90,4% завдань працівники, охоплені пілотом. У групі без скороченого робочого часу цей показник становив 77,5%, тобто різниця склала майже 13 відсоткових пунктів.

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Як працює пілотний проєкт

Програма триває з 1 січня до 31 грудня 2026 року. У першому півріччі учасники мали скоротити робочий час на 10%, у другому — на 20%. До пілоту залучено 78 суб’єктів: 38 приватних і 40 публічних, загалом майже 5 тисяч працівників.

Учасники застосовують різні моделі: чотириденний робочий тиждень із додатковим вихідним, скорочення робочого дня на одну або дві години чи додаткові вихідні протягом місяця. В одній із водопостачальних компаній середній час виявлення аварій водогону в першому півріччі 2026 року скоротився з 1,7 години до 30 хвилин, а аварій каналізації — з 1,9 години до однієї години порівняно з аналогічним періодом 2025 року.

Водночас чотири приватні суб’єкти вийшли з програми через труднощі з виконанням її вимог, зокрема щодо скорочення робочого часу та збереження зайнятості. Остаточні результати й рекомендації польське міністерство планує підготувати навесні 2027 року.

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