У Польщі PiS і Конфедерація майже зрівнялися в опитуванні CBOS — RMF24

У Польщі Громадянська коаліція могла б здобути 28,1% голосів на парламентських виборах, якби вони відбулися на початку листопада. За нею розташувалися б партія «Право і справедливість» (PiS) із 15,8% підтримки та Конфедерація з 15,4%, повідомляє RMF24 з посиланням на дослідження Центру дослідження громадської думки CBOS.

П'ять партій могли б пройти до Сейму

За даними опитування, 5-відсотковий виборчий поріг також подолали б Конфедерація Польської Корони Гжегожа Брауна з 7,8% підтримки та «Нова лівиця» з 5,9%. Інші політичні сили не набрали б 5% голосів, необхідних для проходження до Сейму.

Партія Razem отримала б 3,4%, Rozwój Plus — 2,8%, Польська селянська партія — 1,8%, Polska 2050 — 1,1%, а Unia Centrum — 0,2%. Ще 1,7% учасників, які заявили про готовність голосувати, обрали б інші партії. Не визначилися з вибором 14,2% опитаних, а 1,8% відмовилися відповідати на запитання про політичні вподобання.

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Динаміка підтримки та методика

Порівняно з попереднім місяцем підтримка Громадянської коаліції знизилася на 0,5 відсоткового пункту, а PiS — на 2,4 відсоткового пункту. Водночас Конфедерація додала 2,6 відсоткового пункту. Найбільше зростання зафіксували у «Нової лівиці» — на 2,9 відсоткового пункту.

Участь у парламентських виборах задекларували 77,7% респондентів — на 3,7 відсоткового пункту більше, ніж місяцем раніше. CBOS пов'язав підвищення зацікавленості виборами з останніми подіями навколо Конституційного трибуналу, які, за оцінкою центру, посилили політичну напругу. Опитування провели 2–4 листопада серед 1 000 повнолітніх жителів Польщі методом телефонних інтерв'ю CATI (80%) та онлайн-опитування CAWI (20%); дані зважували.

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