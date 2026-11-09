У Польщі після стрілянини в Кракові затримали п’ятьох людей — RMF24

У Польщі Центральне бюро боротьби з кіберзлочинністю затримало п’ятьох людей після стрілянини на Головному ринку Кракова. Їхня активність в інтернеті могла становити потенційну загрозу, повідомляє RMF24 з посиланням на речницю Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі Кароліну Ґалецьку.

Затримання по всій країні

За словами Ґалецької, затримання відбулися в різних частинах країни. Поліція та бюро перевіряли матеріали в мережі, що стосувалися героїзації нападу в Кракові. Речниця зазначила, що правоохоронці приділяють особливу увагу можливим наслідувачам таких дій.

Вона додала, що затримані певною мірою могли бути наслідувачами дій 24-річного Міхала Оксінського, якого RMF24 називає нападником.

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Розслідування стрілянини

Напад стався 7 листопада на Головному ринку Кракова. За даними RMF24, чоловік заїхав автомобілем на площу та відкрив вогонь з автоматичної зброї по випадкових людях. Загинули шестеро людей, ще 16 дістали поранення, серед них двоє поліцейських. Нападник помер у лікарні вранці 9 листопада.

У помешканні його родини в Островці-Свентокшиському поліція виявила тіла трьох найближчих родичів — батьків і сестри. Прокуратура 8 листопада розпочала розслідування подій у Кракові. За словами її представника, слідчі мають чотири телефони, вилучені в автомобілі та при нападнику, а також його електронне обладнання з помешкання.

За інформацією прокуратури, чоловік мав дозвіл на зброю з березня 2026 року. Представник прокуратури заявив, що називати мотиви нападу поки зарано.

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