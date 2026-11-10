У Польщі планують звільнити 255 працівників заводу TN Polska — RMF24

У польському Краснику компанія TN Polska планує звільнити 255 працівників і ліквідувати завод, що виробляє елементи кочення для підшипників. Про намір керівництва персоналу повідомили під час телеконференції минулого четверга, повідомляє RMF24.

Переговори про компенсації

За словами голови заводського осередку профспілки «Солідарність» Станіслава Щигельського, дирекція підприємства та представники працівників уже погодили графік переговорів. Вони стосуватимуться пакета допомоги для персоналу, можливого припинення трудових договорів за взаємною згодою та розміру вихідних виплат.

Перша зустріч запланована на 12 листопада. Щигельський зазначив, що ліквідація заводу може тривати до вересня 2027 року.

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Реакція міської влади

Мер Красника Кшиштоф Старух заявив, що дізнався про плани закриття важливого для міста підприємства від працівників, а не від правління компанії. За його словами, пріоритетом є забезпечення гідних вихідних виплат працівникам. Він також висловив підтримку профспілковим організаціям у переговорах.

Старух повідомив про намір звернутися до влади Красницького повіту, місцевого центру зайнятості та органів самоврядування для спільної підтримки працівників. Він планує зустрітися з керівництвом підприємства, а упродовж кільканадцяти днів разом із профспілками представити детальний план дій щодо звільнень.

TN Polska виробляє сталеві, вольфрамові й керамічні кульки, а також ролики, що використовуються у виробництві машин та обладнання. Більшу частину продукції компанія експортує. Згідно з фінансовими документами, у 2025 році виторг від продажів становив 132,5 млн злотих, а чистий збиток на кінець року — 30,6 млн злотих.

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