У Польщі почали відкликати пудинг Arla через можливі уламки скла — RMF24

Головна санітарна інспекція Польщі попередила про можливу присутність уламків скла в партії протеїнового пудингу Arla Protein Pudding Vanilla Cookie. Йдеться про продукт масою 200 г, призначений для польського ринку.

Яку партію відкликають

Як повідомляє RMF24, попередження стосується партії з номером ES26271001 і датою мінімальної придатності 25 квітня 2027 року. Інформація про потенційну небезпеку надійшла через європейську Систему швидкого оповіщення про небезпечні харчові продукти та корми RASFF.

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Виробником продукту є данська компанія Arla Foods amba Esbjerg Mejeri, а дистриб’ютором у Польщі — Arla Foods Spółka Akcyjna із Тихова. Після отримання повідомлення компанія розпочала вилучення зазначеної партії з ринку.

Рекомендації покупцям

Санітарна інспекція закликала не вживати пудинг із вказаним номером партії. Потрапляння скла до організму може спричинити серйозні травми ротової порожнини та внутрішні ушкодження. Покупцям, які мають цей товар, радять повернути його до місця придбання або утилізувати. Процес відкликання контролюють Державна санітарна інспекція та Ветеринарна інспекція Польщі.

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