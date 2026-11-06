У Польщі почався період обов’язкових гарячих страв для частини працівників — RMF24

У Польщі з 1 листопада 2026 року до 31 березня 2027 року роботодавці зобов’язані надавати безоплатні гарячі профілактичні страви окремим працівникам, зайнятим важкою фізичною працею просто неба. Як повідомляє RMF24, право на таке харчування залежить не лише від посади чи місця роботи, а передусім від фактичних енерговитрат працівника протягом зміни.

Кому належить харчування

У зимовий період гарячу страву мають отримувати працівники, чиї енерговитрати під час зміни перевищують 1500 ккал для чоловіків і 1000 ккал для жінок. Йдеться, зокрема, про деяких будівельників, дорожніх працівників та людей, які виконують земляні роботи. Водночас не всі працівники цих професій автоматично мають право на харчування: роботодавець повинен оцінити реальний характер роботи та рівень фізичного навантаження.

Рішення про надання профілактичних страв роботодавець має ухвалювати разом із профспілкою, а за її відсутності — після консультацій із представниками працівників. Температура повітря, наявність морозу або снігу не впливають на право отримати страву, якщо працівник виконує роботу з визначеним рівнем навантаження в період від листопада до березня.

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Якою має бути страва

Профілактичне харчування має складатися з однієї гарячої страви енергетичною цінністю близько 1000 ккал. На вуглеводи має припадати 50–55% її енергетичної цінності, на жири — 30–35%, на білки — 15%. Зазвичай таку страву видають під час регламентованої перерви через три-чотири години після початку зміни. Її надають лише в ті дні, коли працівник справді виконує роботу, що дає на це право.

Грошова компенсація замість страви не допускається. Якщо організувати видачу гарячого харчування неможливо, роботодавець може надати продукти для самостійного приготування їжі або ваучери, талони чи купони на її придбання. Окремо роботодавці мають забезпечувати напоями працівників на відкритому повітрі за температури нижче 10°C або вище 25°C; у холодну погоду напої мають бути гарячими та доступними протягом усієї зміни.

За порушення вимог охорони праці польська Державна інспекція праці може оштрафувати роботодавця на суму від 1 тис. до 30 тис. злотих.

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