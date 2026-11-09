У Польщі прокуратура розпочинає розтини жертв нападу в Кракові — Interia

У Кракові, Польща, прокуратура в понеділок розпочинає розтини тіл шести людей, загиблих під час нападу в центрі міста. Також мають провести розтини тіл трьох членів родини 24-річного нападника, які виявили в Островці-Свентокшиському, повідомляє Interia.

Напад на Головному ринку

Стрілянина сталася в суботу після 15:00 на Головному ринку Кракова. За даними видання, замаскований 24-річний чоловік автомобілем виїхав на площу та відкрив вогонь по випадкових перехожих.

Унаслідок нападу загинули шестеро людей. Ще 16 осіб дістали поранення, серед них — поліцейські, які втручалися в ситуацію, та сам нападник. У неділю ввечері Головний ринок знову відкрили для жителів і туристів: від ранку він був закритий через слідчі дії.

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Жалоба та вшанування загиблих

У Польщі триває другий день національної жалоби, запровадженої від опівночі з суботи на неділю. Згідно з розпорядженням президента Польщі, вона діятиме до понеділка. Влада Кракова окремо постановила продовжити міську жалобу до 11 листопада включно.

У холі краківської мерії на площі Всіх Святих від понеділка до середи з 9:00 до 19:00 буде виставлено книгу співчуттів для вшанування загиблих. Також у місті створили електронну книгу співчуттів. У понеділок о 20:00 на розі Головного ринку та вулиці Славковської заплановано мітинг солідарності з постраждалими та їхніми близькими.

Двох поліцейських — Артура Моранського та Якуба Куліка, які знешкодили нападника, вивели з коми. Президент Польщі Кароль Навроцький планує відзначити їх за участь в операції, а мер Кракова Лукаш Гібала звернувся з проханням терміново надати їм звання почесних громадян міста.

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