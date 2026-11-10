У Польщі Радославу П висунули нову підозру у збитках понад мільйон злотих — Polsat News

У Польщі прокуратура висунула Радославу П. нову підозру щодо завдання Польській баскетбольній лізі PLK S.A. збитків, що перевищують 1 млн злотих. Про це повідомив Вальдемар Журек, пише Polsat News.

Підозра щодо приватних витрат

За даними слідства, Радослав П. міг оплачувати з коштів PLK S.A. приватні витрати. У заголовку публікації Polsat News як приклади таких витрат згадані готелі й ресторани.

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Йдеться про шкоду для Польської баскетбольної ліги на суму понад мільйон злотих. Деталей про обставини цих витрат або період, якого вони стосуються, у доступному повідомленні не наведено.

Епізод у справі ZondaCrypto

Цей епізод виокремили з провадження у справі ZondaCrypto. Його об’єднали з розслідуваннями щодо підозр у зловживаннях у Польському олімпійському комітеті PKOl і банку Bank Pekao S.A.

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