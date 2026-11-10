У Польщі робота Ради національних медіа зупинилася через арешт голови — RMF24

У Польщі робота Ради національних медіа (RMN) фактично призупинена через арешт її голови Войцеха Круля, який не подав у відставку. Як повідомляє RMF24, члени органу визнають, що наразі немає кому скликати засідання.

Засідання скликає лише голова

Останнє очне засідання Ради відбулося 12 травня. У липні її члени провели дистанційну зустріч, а у вересні голосували заочно. Відтоді роботу органу призупинено, повідомили співрозмовники RMF FM.

Відповідно до статті 11 закону про Раду національних медіа, скликати її засідання може лише голова. Один зі співрозмовників RMF FM пояснив, що через перебування Круля під арештом організувати засідання нікому. За даними видання, Сейм не може самостійно розв’язати цю проблему.

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Заклики до відставки

Голова парламентського комітету з питань культури Пйотр Адамович у розмові з RMF FM заявив, що Круля неодноразово переконували залишити посаду голови RMN. За його словами, Круль може надіслати письмову заяву про відставку навіть з-під варти.

Рада національних медіа, зокрема, призначає наглядові ради публічних медіа. Останніми місяцями вона призначила наглядові ради регіональних публічних радіостанцій. Найближчим часом RMN мала розглянути питання складу наглядових рад Telewizja Polska та Польського радіо.

До складу RMN входять п’ятеро осіб: Войцех Круль, Марек Рутка, Роберт Квятковський, Йоанна Ліхоцька та Пйотр Бабінец. За даними звіту, представленого Сейму, діяльність ради у 2025 році коштувала державному бюджету понад 1,6 млн злотих. Майже 80% цієї суми становили винагороди членів і працівників ради.

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