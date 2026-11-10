У Польщі створили дві спецгрупи для розслідування атаки в Кракові — RMF24

У Польщі поліція створила дві спеціальні слідчі групи для розслідування стрілянини на Головній ринковій площі Кракова та потрійного вбивства в Островці-Свентокшиському. Одна група працюватиме в Малопольському воєводстві, інша — у Свентокшиському. Як повідомляє RMF24, слідство має встановити повний перебіг подій і мотиви 24-річного нападника.

До роботи залучили досвідчених слідчих

Воєводський комендант поліції в Кракові Артур Беднарек сформував групу, до якої увійшли співробітники оперативних, слідчих, криміналістичних підрозділів і криміналістичної лабораторії. Речниця малопольської поліції Катажина Цісло пояснила, що такі групи створюють у надзвичайних ситуаціях, коли провадження є складним, багатовекторним і потребує значного досвіду правоохоронців.

Паралельно комендант поліції в Кельцях Збігнєв Новак сформував групу свентокшиських поліцейських, яка розслідуватиме обставини загибелі трьох людей в Островці-Свентокшиському. Усе провадження перебуває під наглядом Малопольського відділу Національної прокуратури Польщі.

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Слідчі перевіряють маршрут нападника

Правоохоронці аналізують зібрані докази, відтворюють маршрут чоловіка з Кельц до Кракова та перевіряють повідомлення очевидців, які могли бачити нападника або його автомобіль. За словами представника поліції Свентокшиського воєводства Даміана Януса, розслідування буде тривалим і потребує тісної взаємодії з колегами з Малопольщі.

За даними поліції, 24-річний чоловік заїхав автомобілем на Головну ринкову площу Кракова та відкрив вогонь по перехожих. Загинули шестеро людей, ще 15 зазнали поранень, серед них двоє поліцейських. Нападника поранили правоохоронці, згодом він помер у лікарні. У його автомобілі вилучили два карабіни AR-15, два пістолети та близько 500 набоїв.

У родинній квартирі чоловіка в Островці-Свентокшиському знайшли тіла його батька, матері та сестри з вогнепальними пораненнями. Поліція повідомила, що розслідування у Кракові ведуть за статтею про кваліфіковане вбивство кількох осіб у зв’язку з положенням про злочин терористичного характеру.

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