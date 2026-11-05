У Польщі суд узяв під варту депутата Войцеха Круля — RMF24

Окружний суд у Катовицях у Польщі постановив узяти під варту депутата від KO Войцеха Круля. Політика затримали безпосередньо в залі суду, повідомляє RMF24.

Підозри у справі про трамвайну інфраструктуру

Розслідування стосується підозр у шахрайстві та корупції під час закупівель, пов’язаних із модернізацією трамвайної інфраструктури на території Верхньосілезько-Заглембської метрополії.

За версією слідства, Круль міг отримувати майнові вигоди від двох підприємців. Вони, як стверджується, розраховували на його зв’язки з владою та допомогу у вирішенні бізнесових питань.

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Позиція депутата

За даними Європейської прокуратури, серед імовірних вигод, які міг отримати Круль, були поїздка до Таїланду та надання автомобіля для закордонної поїздки.

Войцех Круль заявив, що ніколи не був у Таїланді, а автомобіль для поїздки позичив у свого друга. За його словами, у цій поїздці брали участь кілька людей.

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