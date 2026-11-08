У Польщі в квартирі виявили тіла трьох родичів затриманого 24-річного — Interia

У квартирі в центрі Островця-Свентокшиського в Польщі поліція виявила тіла трьох людей: 53-річного чоловіка та жінок віком 52 і 21 рік. Як повідомляє Interia, правоохоронці підтвердили, що загиблі були батьками та сестрою 24-річного чоловіка, якого затримали у Кракові.

Попередньо виявили вогнепальні поранення

За даними Свентокшиської поліції, на тілах загиблих виявили ушкодження, які попередньо оцінили як вогнепальні поранення. Тіла забезпечили для детальних досліджень. У помешканні також вилучили сім одиниць зброї.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Мешканців будинку евакуювали

Упродовж ночі на місці працювали поліцейські контртерористичні підрозділи, технічні фахівці та прокурор. На час проведення дій із міркувань безпеки мешканців багатоквартирного будинку евакуювали. Після завершення роботи служб вони змогли повернутися до своїх квартир.

Поліція заявила, що її дії не обмежуються квартирою, де виявили тіла. Обшуки тривають.

Читай нас у