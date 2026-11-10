У Польщі в Telegram пропонували $500 за провокаційні написи на пам’ятниках — RMF24

У Польщі в Telegram-чатах для емігрантів поширювали оголошення з пропозицією 500 доларів за нанесення провокаційних написів на пам’ятниках. Як повідомляє RMF24 з посиланням на незалежне білоруське видання MOST Media, метою таких дій могло бути розпалювання соціальної напруги та конфліктів.

Оголошення про роботу в Познані

За даними MOST Media, в одному з емігрантських чатів у Білостоці невідома людина, яка користувалася анонімним номером, шукала нібито фахівця із шовкотрафаретного друку для роботи в Познані. У повідомленні російською мовою пропонували 500 доларів за одну зміну, компенсацію проїзду в обидва боки та «безпечні умови праці».

Журналісти MOST Media зв’язалися з автором оголошення під прикриттям. За їхніми даними, йшлося про нанесення на пам’ятниках напису «Слава УПА» та приклеювання QR-кодів, які мали надати окремо. Співрозмовник також надіслав фотографії об’єктів у Познані та знімки інших актів вандалізму зі схожими написами.

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Заяви про інші міста

Оплату пропонували здійснити криптовалютою, через код BLIK або готівкою. Автор оголошення також стверджував, що подібні завдання виконують у Варшаві, Вроцлаві та Любліні.

Аналітик білоруського проєкту BelPol Уладзімір Жигар заявив MOST Media, що вербування виконавців через зашифровані месенджери відповідає схемі гібридних операцій, які приписують спецслужбам Російської Федерації — держави-агресора — та Білорусі. За його оцінкою, такі дії мають на меті дестабілізацію держав регіону, посилення суспільних поділів і ворожнечі між поляками та українцями.

MOST Media також нагадало, що в липні 2026 року польська Національна прокуратура повідомляла про викриття шпигунської мережі, учасників якої, за її даними, вербували для підпалів і саботажу. Окремо в суді розглядають справу громадянина України, обвинуваченого у 47 злочинах диверсійного характеру, зокрема у нанесенні напису «Слава УПА» в місцях національної пам’яті у Варшаві, Домоставі та Вроцлаві.

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