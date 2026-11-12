У Польщі відкликали партії води Jurajska та пудингу Arla через плісняву і скло — RMF24

У Польщі Головна санітарна інспекція попередила споживачів не вживати партію негазованої мінеральної води Naturalna Woda Mineralna Jurajska Sport об’ємом 700 мл із датою мінімального терміну придатності 29 липня 2027 року. У воді виявили плісняву. Також із продажу вилучають партію протеїнового пудингу Arla Protein Pudding Vanilla Cookie через можливу наявність уламків скла, повідомляє RMF24.

Плісняву підтвердили лабораторно

Забруднення у воді помітив споживач, а лабораторні дослідження підтвердили, що це пліснява. Виробник, Jurajska Spółka Akcyjna, розпочав вилучення відповідної партії з обігу та встановлює джерело забруднення.

На виробничому підприємстві провели перевірку. Органи Державної санітарної інспекції Польщі контролюють процес відкликання, а споживачів закликали не вживати зазначену воду.

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Ризик уламків скла в пудингу

Не слід вживати пудинг Arla Protein Pudding Vanilla Cookie масою 200 г із номером партії ES26271001 та датою мінімального терміну придатності 25 квітня 2027 року. За даними санітарної інспекції, продукт може містити фрагменти скла, що створює ризик травмування ротової порожнини.

Польську санітарну службу про відкликання пудингів поінформували через систему швидкого оповіщення про небезпечні харчові продукти та корми RASFF. На польський ринок надійшла одна партія товару. Її негайно вилучили з продажу, а компанія повідомила про ризик на своєму сайті.

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