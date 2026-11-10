У Польщі вилучили понад 170 кг марихуани з вантажівки з Іспанії — RMF24

У Польщі неподалік Костшина біля Познані співробітники Національної податкової адміністрації та Центрального бюро розслідувань поліції вилучили понад 170 кілограмів марихуани. Наркотики знайшли у вантажівці, що перевозила вугільний дрібняк з Іспанії до Польщі, повідомляє RMF24.

Вантаж не внесли до реєстру SENT

Вантажівку зупинили для рутинної перевірки. Під час контролю правоохоронці з’ясували, що перевезення вугільного дрібняку не було зареєстроване в системі SENT, хоча для такого вантажу це є обов’язковим.

Під час детального огляду вантажу службовці виявили підозрілі мішки типу біг-бег. Під шаром вугільного дрібняку були сховані 170 герметично запакованих пакунків із зеленувато-коричневою рослинною речовиною.

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Попередньо речовину визначили як марихуану

Попередні дослідження підтвердили, що вилучена речовина є марихуаною. Речник Центрального бюро розслідувань поліції Кшиштоф Вжесьньовський зазначив, що спосіб приховування пакунків мав ускладнити їхнє виявлення та вимагав ретельної перевірки вантажу.

За оцінкою служб, чорноринкова вартість вилученої марихуани перевищує 3 мільйони злотих. Водія вантажівки, громадянина Польщі, оштрафували на 5 тисяч злотих за перевезення товару без референсного номера SENT. Подальші дії у справі проводить Центральне бюро розслідувань поліції.

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