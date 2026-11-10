У Польщі впала кредитоспроможність покупців житла — RMF24

У Польщі в жовтні знизилася кредитоспроможність домогосподарств із середніми доходами, а кількість квартир, доступних у межах їхнього бюджету, скоротилася. Найбільше це відчули самотні покупці та бездітні пари у великих містах, повідомляє RMF24 з посиланням на дані Rankomat.pl, наведені порталом RynekPierwotny.pl.

Доступні суми кредитів зменшилися

Самотня людина з доходом близько 6 тис. злотих нетто могла у жовтні отримати житловий кредит у середньому на 422,6 тис. злотих. Це більш як на 2% менше, ніж місяцем раніше.

Для бездітної пари з чистим доходом 8 тис. злотих середня доступна сума позики становила 524,5 тис. злотих — приблизно на 3% менше у місячному вимірі. Родини з однією дитиною та доходом 10 тис. злотих нетто могли розраховувати в середньому на 603,1 тис. злотих, що більш як на 1,5% нижче від вересневого показника.

Менший вибір у найбільших містах

Скорочення кредитоспроможності позначилося на доступності пропозицій у семи найбільших польських агломераціях. У Варшаві та Вроцлаві кількість квартир, які відповідали бюджету самотнього покупця, за місяць зменшилася на 26%. У Кракові показник знизився на 22%, у Познані — на 21%.

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Для бездітних пар кількість доступних квартир у Вроцлаві скоротилася на 22%, у Варшаві — на 19%, а в Кракові та Познані — на 14%. Родини з дитиною відчули менше звуження вибору. Винятком став регіон Катовіце та Верхньосілезько-Заглембівська метрополія, де пропозиція для цієї групи зросла на 1%.

Різниця між пропозиціями банків

За даними Rankomat.pl, різниця в сумі доступного кредиту залежно від банку сягала 130 тис. злотих для самотніх позичальників, 120 тис. злотих для домогосподарств із двох осіб та понад 170 тис. злотих для родин із дитиною.

Кредитний радник і експерт GetHome Finance Анджей Флудерський вважає, що швидкого та істотного зниження вартості кредитів очікувати не слід. Серед чинників він назвав інфляцію, геополітичну напруженість і невизначеність на світових ринках. Експерт RynekPierwotny.pl Марек Вєльго зазначив, що в окремих містах кількість квартир від забудовників зростала або залишалася стабільною, однак їхня цінова структура могла обмежувати реальну доступність житла.

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