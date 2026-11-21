У південно-східній Польщі в п’ятницю впали дві крилаті ракети та реактивний безпілотник Російської Федерації — держави-агресора. Це сталося під час російської повітряної атаки на Україну, повідомляє The Guardian з посиланням на польських посадовців.

Інциденти зафіксували в населених пунктах Новий Ліповець, Молодич і Рудник-над-Сяном. Вони розташовані приблизно за 50–100 кілометрів від Нової Демби, де в цей час проходять спільні військові навчання за участю військових з 11 країн коаліції охочих.

Реакція Польщі та НАТО

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте назвав інцидент серйозним порушенням польського повітряного простору та небезпечним наслідком триваючої війни Росії проти України. Він заявив, що має намір прибути до Польщі цими вихідними.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш сказав, що не вважає випадковістю те, що інцидент стався в день проведення навчань. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, своєю чергою, назвав це навмисною провокацією з боку Росії. За його словами, Марк Рютте погодився, що атака в ніч перед навчаннями не виглядає випадковою.

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У Новій Дембі тренуються близько 2 800 військовослужбовців із десяти країн, а кілька тисяч польських військових забезпечують логістику. Навчальний полігон також відвідали міністри оборони Великої Британії, Франції, Естонії, Литви та Польщі.

Заява Макрона та наслідки удару по Україні

Президент Франції Емманюель Макрон назвав дії Москви в Україні та Європі безвідповідальною авантюрою, яка, за його оцінкою, лише посилить єдність і рішучість європейців підтримувати Україну.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський удар у п’ятницю був одним із найбільших від початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. За його словами, щонайменше восьмеро людей загинули, ще майже 30 дістали поранення. Він наголосив, що цілями атаки були об’єкти цивільної інфраструктури в різних містах і регіонах України.

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