У Польщі встановили нижчі граничні ціни на пальне на 10 листопада — RMF24

У Польщі 10 листопада діятимуть нові граничні ціни на пальне, встановлені міністром енергетики. Літр бензину 95 коштуватиме не більш як 6,04 злотого, бензину 98 — 6,67 злотого, а дизельного пального — 7,74 злотого, повідомляє RMF24.

Ціни нижчі, ніж 9 листопада

Порівняно з 9 листопада максимальна ціна літра бензину 95 зменшиться на 0,08 злотого, бензину 98 — на 0,13 злотого, а дизельного пального — на 0,09 злотого. У понеділок граничні ціни становили відповідно 6,12, 6,80 та 7,83 злотого за літр.

Наступне повідомлення щодо максимальних цін на пальне мають опублікувати 10 листопада. Воно визначатиме ставки, які діятимуть у середу.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Третій етап програми CPN

Нові обмеження є третьою частиною пакета «Ціни на пальне нижчі» (CPN), покликаного стримувати зростання вартості пального на заправках і зменшувати витрати водіїв. Механізм запровадили після набуття чинності закону про податок на надприбутки паливних компаній.

За даними RMF24, пакет підтримки цін на пальне має діяти до кінця 2026 року, а його вартість оцінюють приблизно у 5 млрд злотих. Закон передбачає 60-відсотковий податок на надлишкові прибутки від продажу рідкого пального, отримані з 1 березня 2026 року до 31 березня 2027 року.

Читай нас у