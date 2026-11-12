У Польщі з 13 листопада розширять перелік електроніки для репрографічного збору — RMF24

У Польщі 13 листопада набуває чинності оновлене розпорядження міністра культури та національної спадщини щодо репрографічного збору. Воно суттєво розширює перелік електронних пристроїв, на які поширюється цей платіж, повідомляє RMF24. Збір формально має компенсувати митцям приватне копіювання творів.

Які пристрої охопить збір

До переліку, крім копіювальних апаратів, сканерів і паперу, увійдуть смартфони, планшети, комп’ютери, смарттелевізори, декодери, зовнішні накопичувачі та карти пам’яті. Смартфони й планшети з пам’яттю від 32 ГБ, ноутбуки, жорсткі диски, а також телевізори й декодери, обладнані пам’яттю або функцією запису, підпадатимуть під збір розміром до 3% вартості продажу.

Для телевізорів передбачено ставку 1% вартості пристрою, якщо він має вбудовану пам’ять або дає змогу записувати контент на зовнішній носій. Водночас у галузі виникають питання щодо класифікації багатофункціональних пристроїв: зокрема, чи є пам’ять телевізора лише технічною складовою для роботи системи, чи вона дає можливість копіювати контент.

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Нові обов’язки для бізнесу

Основний тягар зі сплати збору в Польщі зазвичай покладають на виробників та імпортерів. Водночас, як зазначає RMF24, правила не повністю визначають поняття імпортера, тому один товар потенційно може бути обкладений платежем неодноразово під час проходження через кілька ланок дистрибуції. Особливо складними можуть бути операції всередині ЄС, де бракує чітких процедур повернення вже сплаченого збору або механізму запобігання подвійному платежу.

Компаніям також доведеться щоквартально розраховуватися за збором і вести детальну документацію. Кошти розподілятимуть організації колективного управління авторськими правами, зокрема ZAiKS, SAWP, Асоціація польських кінематографістів і SAiW Copyright Polska. Експерти KPMG звертають увагу на нечіткість окремих положень нового розпорядження, що може спричинити різні трактування правил.

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