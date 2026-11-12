У Польщі з 2027 року підвищать абонплату за радіо й телебачення — RMF24

У Польщі з 1 січня 2027 року зросте абонплата за радіо і телебачення. Місячний платіж за телевізор або комплект телевізор і радіо становитиме 34,50 злотого замість нинішніх 30 злотих. За рік сума сягне 414 злотих — на 48 злотих більше, ніж раніше.

Власники лише радіоприймачів платитимуть 10,80 злотого на місяць замість 9,50 злотого. Нові ставки оголосила Національна рада радіомовлення і телебачення Польщі, повідомляє RMF24.

Знижки за оплату наперед

Ті, хто сплачуватиме абонплату авансом за кілька місяців або за весь рік, зможуть отримати знижку. Річна оплата наперед становитиме 372,60 злотого замість 414 злотих. Якщо в домогосподарстві є і телевізор, і радіо, сплачується лише одна — вища — ставка.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Платежі необхідно вносити до 25-го числа кожного місяця. Кошти від абонплати надходять суспільним теле- і радіомовникам для створення інформаційних, освітніх, культурних і розважальних програм, а також для трансляції екстрених повідомлень.

Звільнення від сплати

Від абонплати звільняються, зокрема, особи з I групою інвалідності, люди, які повністю втратили працездатність, безробітні, одержувачі соціальної пенсії, передпенсійної допомоги або виплат по догляду. Пільги також передбачені для людей із порушеннями слуху чи зору, інвалідів війни та військових інвалідів, отримувачів соціальної допомоги, комбатантів, репресованих осіб і ветеранів війни.

Пенсіонери віком від 60 років можуть бути звільнені від сплати за умови, що їхня пенсія не перевищує половини середньої зарплати. За даними RMF24, у 2026 році цей поріг становить 4451,78 злотого брутто на місяць. Для оформлення звільнення потрібні відповідні документи.

Читай нас у