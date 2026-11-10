У Польщі задоволеність життям у Підляшші впала на 1,42 бала — RMF24

У Польщі рівень задоволеності життям загалом зростає, однак у Підляшші показник знизився на 1,42 бала. Про це свідчать найновіші дані Організації економічного співробітництва та розвитку, на які посилається RMF24.

Найвищі показники у трьох воєводствах

Найвищий рівень життєвої задоволеності за десятибальною шкалою задекларували жителі Великопольського, Нижньосілезького та Куявсько-Поморського воєводств — по 6,7 бала. У Варшаві цей показник становив 6,6 бала.

Нижчі результати зафіксували в Опольському воєводстві — 6,0 бала, Лодзинському — 5,9, Любуському — 5,8 та Вармінсько-Мазурському — 5,7 бала. Водночас загальна динаміка в країні є позитивною: задоволеність життям зростає майже в усіх регіонах.

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Зниження у Підляшші та на північному заході

Найбільше падіння показника зафіксували у Підляшші — на 1,42 бала. Незначне зниження також відзначили в Західнопоморському воєводстві: на 0,03 бала.

В аналізі, який наводить видання, зазначається, що поліпшення економічної ситуації в регіонах пов’язане з кращими соціальними відносинами, а вони, своєю чергою, — з вищою життєвою задоволеністю. Експерти також вказують на зміни в економіці, інфраструктурі та суспільних взаєминах як чинники зростання цього показника в Польщі.

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