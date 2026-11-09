У Польщі зафіксували мінус 8,7 °C у Козеницях — RMF24

У Польщі в понеділок вранці найнижчу температуру зафіксували в Козеницях Мазовецького воєводства — мінус 8,7 °C. У багатьох районах центральної, східної та південної частин країни температура опустилася нижче за мінус 5 °C, повідомляє RMF24.

Контраст температур уранці

Водночас у Сувалках о 7:00 стовпчики термометрів показували 3,9 °C. Додатну температуру також фіксували подекуди на узбережжі. За даними видання, у низці регіонів мороз біля поверхні ґрунту був сильнішим.

Інститут метеорології та водного господарства Польщі прогнозує, що вночі проти вівторка мінімальна температура становитиме від мінус 6 °C на південному сході до 0 °C на заході. На північному заході очікується слабкий дощ, а в передгірських районах можливий мокрий сніг. У Судетах прогнозують сніг.

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Тумани, слизькі дороги та опади

На сході Польщі вночі можуть утворюватися тумани, які зменшуватимуть видимість приблизно до 200 метрів. Місцями прогнозують паморозь, через яку дорожнє покриття може стати слизьким. У високогір'ї Судетів пориви вітру сягатимуть 60 км/год.

У вівторок температура повітря суттєво відрізнятиметься залежно від регіону: від 1 °C на північному сході до 9 °C на півдні. Можливі слабкі дощі, мокрий сніг, а на північному сході — тимчасовий сніг. У горах пориви вітру можуть досягати 80 км/год, місцями можливі заметілі.

У ніч проти середи на сході та півдні Польщі очікують дощ, який місцями переходитиме у мокрий сніг або сніг. Температура вночі коливатиметься від мінус 2 до 1 °C, а в передгірських районах може знизитися до мінус 4 °C. Найвища нічна температура, до 3 °C, прогнозується на узбережжі.

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