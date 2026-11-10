У Польщі затримали 9 людей за дописи після нападу в Кракові — Polsat News

У Польщі поліція затримала дев’ятьох людей у зв’язку з поширенням у мережі тривожних матеріалів після нападу в Кракові. Речниця Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Кароліна Галецька заявила, що правоохоронці рішуче реагуватимуть на дописи, які прославляють нападника, а їхнім авторам доведеться відповідати за свої дії.

Затримання через повідомлення в мережі

Як повідомляє Polsat News, напередодні Центральне бюро боротьби з кіберзлочинністю поінформувало про затримання шести осіб віком від 15 до 36 років. Вони публікували матеріали, з яких, за даними правоохоронців, випливало, що життю або здоров’ю інших людей може загрожувати небезпека.

Усі шестеро визнали, що поширювали неправдиві повідомлення. Серед них був один громадянин України, решта — громадяни Польщі. Поліція зазначила, що одним із мотивів публікації таких дописів був жарт.

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Правоохоронці заявили, що після стрілянини в Кракові в інтернеті почали ширитися повідомлення, покликані викликати хаос, паніку та дезінформацію. На їхню оцінку, автори використовували трагедію, щоб привернути увагу в соціальних мережах, а інші користувачі поширювали ці матеріали без перевірки.

Підозра мешканцю Варшави

Окремо Окружна прокуратура у Варшаві повідомила про підозру у викликанні фальшивої тривоги мешканцю столиці Емілю В. За даними слідства, вночі із суботи на неділю він залишив коментар під трансляцією про події у Кракові, в якому написав про можливу «акцію» у Варшаві та закликав бути обережними на вулицях.

Чоловік визнав авторство допису та пояснив, що мав на увазі можливі заворушення біля Конституційного трибуналу, а не новий напад. Речник варшавської прокуратури Пйотр Антоні Скіба назвав розміщення такого коментаря під матеріалом про трагедію в Кракові необдуманим. Емілю В. загрожує від шести місяців до восьми років ув’язнення.

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