У Польщі затримали чоловіка за погрози міністру Кервінському — RMF24

У Польщі поліція затримала 41-річного жителя Злоторийського повіту Нижньосілезького воєводства. Йому висунули обвинувачення у погрозах позбавлення життя міністру внутрішніх справ і адміністрації Марціну Кервінському та його малолітнім дітям. Чоловікові може загрожувати до трьох років ув’язнення.

Погрози у соцмережі

Як повідомляє RMF24, допис із погрозами, сформульованими з використанням ненормативної лексики, опублікували в соціальній мережі. За даними речниці Окружної прокуратури в Легниці Ліліанни Лукасєвич, слідство встановило, що повідомлення надійшло з облікового запису 41-річного мешканця околиць Злоторії.

За інформацією прокуратури, підозрюваний визнав, що опублікував допис. Він пояснив, що зробив це у стані алкогольного сп’яніння, а після того, як протверезів, видалив запис. Чоловік заявив, що має інші політичні погляди, ніж міністр, але не мав наміру завдати шкоди Кервінському чи членам його родини або залякати їх. За словами речниці прокуратури, він також висловив жаль і під час допиту перепросив міністра та його сім’ю.

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Зброю вилучили

Підозрюваний мав дозвіл на володіння зброєю та дві одиниці вогнепальної зброї. Поліція вилучила її в адміністративному порядку. Прокурор планує звернутися з клопотанням про скасування дозволу на зброю та доручив невідкладно провести опитування щодо підозрюваного.

Чоловіка взяли під поліцейський нагляд. Йому заборонено наближатися до міністра та його дітей, а також контактувати з ними. Провадження відбувається під наглядом районної прокуратури в Злоторії.

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