У Польщі затримали шістьох у справі про торгівлю анаболіками — RMF24

У Польщі Центральне бюро боротьби з кіберзлочинністю затримало шістьох осіб у справі про діяльність організованої групи, яка, за даними правоохоронців, торгувала анаболічними засобами та лікарськими препаратами. Під час операції ліквідували нелегальну лабораторію й вилучили понад тисячу одиниць продукції з анаболічними речовинами та інших фармацевтичних засобів вартістю понад 1 млн злотих. Про це повідомляє RMF24.

Обшуки та арешти

Операцію провели у співпраці з Європолом і Польським антидопінговим агентством POLADA. Серед затриманих, за даними Центрального бюро боротьби з кіберзлочинністю, є керівник організованої групи. Трьох осіб узяли під варту.

Правоохоронці провели 13 обшуків. Крім препаратів, вони вилучили майно приблизною вартістю 180 тис. злотих. Речниця бюро Моніка Пшестшельська повідомила, що під час операції також ліквідували канал переміщення анаболічних засобів.

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Продаж через зашифровані месенджери

За інформацією слідства, група діяла переважно в Нижньосілезькому та Малопольському воєводствах. Її учасники використовували зашифровані месенджери для реклами та продажу незаконних анаболіків, стероїдів і лікарських препаратів.

За даними правоохоронців, учасники схеми мали розподілені ролі: постачали товари, рекламували їх, обслуговували платежі, пакували та відправляли посилки, а також приховували походження отриманих коштів. Для розрахунків, як стверджує слідство, використовували криптовалюти, вигадані персональні дані та механізми анонімізації.

Серед вилучених засобів були речовини зі списку заборонених Всесвітнім антидопінговим агентством: анаболічно-андрогенні стероїди, пептидні гормони та їхні аналоги, модулятори гормонів і метаболізму, а також стимулятори. Затриманим пред’явили обвинувачення, зокрема у введенні анаболічних засобів в обіг і створенні загрози життю або здоров’ю багатьох людей.

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