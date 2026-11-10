У Польщі зупинили кібератаку на державну систему ePUAP — Polsat News

У Польщі виявили та зупинили кібератаку на державну систему ePUAP. Про це повідомив міністр цифровізації Кшиштоф Гавковський, повідомляє Polsat News.

Реакція команд безпеки

За словами Гавковського, команди, відповідальні за безпеку системи, негайно вжили заходів, що дали змогу зберегти її стабільність. Міністр також заявив, що інфраструктура Центрального осередку інформатики є безпечною.

Гавковський не навів деталей самої кібератаки або її можливого походження. Він повідомив лише про її виявлення та зупинення, а також про подальші дії фахівців, які відповідають за безпеку системи.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Відновлення роботи системи

Наразі тривають технічні роботи, спрямовані на повне відновлення функціональності ePUAP. До з’ясування всіх обставин інциденту відповідно до процедур залучили Агентство внутрішньої безпеки Польщі (ABW).

Міністр запевнив, що про висновки щодо інциденту повідомлятимуть у міру появи нової інформації.

Читай нас у