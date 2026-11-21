Науковці виявили в осадових породах басейну Сичуань у Китаї приблизно 405-тисячолітній цикл зміни кількості відкладів, залишених потужними давніми штормами. Про це повідомляє ScienceAlert з посиланням на дослідження, опубліковане в журналі Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology.

Сліди штормів у стародавньому морі

Група під керівництвом геолога Шуюаня Ши з Китайського дослідницького інституту розвідки та розробки нафти досліджувала породи віком близько пів мільярда років. У кембрійський період на місці сучасного басейну Сичуань існувало тропічне море.

Потужні хвилі й течії під час штормів переміщують пісок, мул і глину морським дном, після чого ці матеріали відкладаються новими шарами. Згодом осад ущільнюється та перетворюється на породу. Такі відклади, відомі як темпестити, можуть зберігати сліди штормів сотні мільйонів років.

Дослідники застосували циклостратиграфію — метод пошуку повторюваних структур в осадових породах, які можна зіставити з відомими змінами параметрів земної орбіти. Поєднавши цей підхід із хімічними даними з порід, команда відтворила близько 24 мільйонів років геологічної історії.

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Можливий зв’язок з орбітою Землі

У цьому проміжку науковці визначили 59 циклів тривалістю приблизно 405 тисяч років. Темпестити частіше траплялися у висхідній та піковій фазах кожного циклу: ці шари були товстішими, грубозернистішими та розташовувалися ближче один до одного. У протилежних фазах відклади були тоншими, дрібнозернистішими й поодинокими.

Автори пов’язують закономірність із циклом Міланковича, на який переважно впливає гравітаційна дія Венери та Юпітера. Цей цикл змінює ексцентриситет земної орбіти приблизно раз на 405 тисяч років. Такі зміни неістотно впливають на річну кількість сонячного світла, але можуть змінювати його сезонний розподіл через взаємодію з прецесією.

На думку дослідників, у теплому кембрійському кліматі це могло періодично посилювати нагрівання тропічних океанів та обмін енергією між морем і атмосферою, створюючи умови для інтенсивніших штормів. Водночас вони застерігають, що на виявлену картину також могли впливати зміни рівня моря, надходження осадів і умови збереження темпеститів. Чи зберігається така закономірність у сучасному кліматі Землі, наразі невідомо.

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