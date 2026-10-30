У Порт-Судані водопостачання покриває менш як 40% потреб — Al Jazeera

У Порт-Судані на сході Судану водопостачання забезпечує менш як 40% потреб міста, а жителі районів без централізованої мережі змушені купувати воду у вуличних продавців. Як повідомляє Al Jazeera, прибуття людей, переміщених через війну, посилило навантаження на вразливу міську інфраструктуру.

Мешканка району Дейм-Майо Аміна Халафалла щодня витрачає на воду для себе та чотирьох дітей 10 тисяч суданських фунтів — близько 1 долара за паралельним курсом. За 30 днів це становить 300 тисяч фунтів, або приблизно 30 доларів, що дорівнює її місячній зарплаті. Її будинок не підключений до водогону, тому вона купує 18 літрів води за 1 тисячу фунтів.

Наслідки руйнування греблі

Однією з головних проблем для міста стало руйнування греблі Арбаат у серпні 2024 року. Вона розташована в пагорбах Червоного моря на північний захід від Порт-Судана та раніше забезпечувала половину щоденних потреб міста у воді. Сильні дощі та повені спричинили руйнування греблі, унаслідок чого були знищені села нижче за течією, а також пошкоджені трубопроводи й колодязі.

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Після цього цілі райони залежать від дорогого підвезення води автоцистернами. Працівник водорозподільної станції Ахмед Осман розповів, що до початку війни у квітні 2023 року заповнення запряженого віслюком візка місткістю щонайменше 250 літрів коштувало продавцям 4 тисячі фунтів. Тепер він бере за заповнення такого візка 16 тисяч фунтів. За словами Османа, автоцистерна з 50 тисячами літрів води нині коштує 1,5 млн фунтів проти приблизно 450 тисяч до війни.

Відновлення мережі та ризики для здоров'я

Програма розвитку ООН повідомила про відновлення частини водної мережі: було пробурено або відремонтовано 15 свердловин, прокладено 17 кілометрів труб і встановлено насоси на сонячній енергії. Система може забезпечити водою майже 230 тисяч людей, однак населення Порт-Судана, за оцінкою ПРООН, нині сягає 1 млн. У червні Африканський банк розвитку та ЮНІСЕФ також запустили проєкт, покликаний розширити доступ до безпечної води для до 750 тисяч жителів міста.

Медичний директор відділення невідкладної допомоги навчальної лікарні Порт-Судана Емад Хафез попередив, що перебої з водою збільшують ризик холери та інших діарейних захворювань, особливо в сезон дощів і переповнених таборах для переміщених осіб. Дефіцит води також ускладнює дотримання гігієни, роботу лікарень, профілактику інфекцій і догляд за пацієнтами.

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