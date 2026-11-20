У Португалії працівники державного сектору 20 листопада розпочали загальнонаціональний страйк із вимогою підвищити зарплати та поліпшити умови праці. Перебої торкнулися систем охорони здоров’я, освіти, юстиції та вивезення сміття, повідомляє Euronews.

Перебої в лікарнях і школах

Координатор профспілкового об’єднання Frente Comum Себаштіау Сантана заявив, що страйк має значну підтримку від ночі. За його словами, у лікарнях надають лише мінімальний обсяг послуг, а багато шкіл по всій країні закриті.

Генеральний секретар профспілки вчителів FENPROF Жозе Фелісіану Кошта повідомив про значну кількість шкіл, які долучилися до страйку, особливо у Великому Лісабоні. Він зазначив, що вчителі також протестують через те, що, на їхню думку, їхню кар’єру знецінюють.

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Віцепрезидентка Національної федерації лікарів Жоана Бордалу е Са заявила, що медзаклади дотримуються вимог щодо мінімальних послуг. Найбільші обмеження, за її словами, стосуються консультацій і планових операцій.

Вимоги профспілок

Frente Comum, афілійоване з профспілковою конфедерацією CGTP, вимагає підвищення оплати праці щонайменше на 15%, але не менш ніж на 150 євро для кожного працівника. Об’єднання також домагається підвищення базової зарплати в державній адміністрації до 1150 євро з 1 січня.

Сантана звинуватив уряд у відсутності реального наміру домовлятися після чотирьох раундів переговорів. Він розкритикував пропозицію влади збільшити допомогу на харчування на 15 центів порівняно з її першою пропозицією, тоді як профспілки вимагають збільшити цю виплату на 13 євро. За словами профспілкового лідера, дату страйку обрали для впливу на обговорення державного бюджету.

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