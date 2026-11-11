У Португалії скасували понад 200 рейсів через шторм Чарльз — Channel NewsAsia

У Португалії 11 листопада через шторм Чарльз авіакомпанії скасували понад 200 рейсів до країни та з неї. Також закрили школи, сотні супермаркетів і підприємств. Шторм приніс сильні зливи та штормовий вітер, повідомляє Channel NewsAsia.

Надзвичайні служби перевели в режим готовності

Уряд заздалегідь привів у готовність усі екстрені служби та військові підрозділи, скасував заняття й призупинив роботу необов’язкових державних служб. Жителям радили залишатися вдома. Такі заходи вжили після критики влади через повільну реакцію на серію штормів у січні та лютому.

Португальська метеослужба IPMA заявила, що око шторму розділилося над Атлантикою, через що Чарльз послабшав перед виходом на суходіл у південному регіоні Алгарве. Очікувалося, що до кінця дня негода охопить більшу частину півдня країни та район Лісабона.

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Підтоплення на Мадейрі та евакуація в Іспанії

Командувач цивільного захисту Маріу Сілвестре повідомив, що від опівночі зафіксували 538 інцидентів. Влада зберігала високий рівень готовності через ризик раптових повеней, сильного вітру та неспокійного моря.

Раніше шторм пройшов через архіпелаг Мадейра, спричинивши локальні підтоплення та падіння дерев. Рятувальники витягли чоловіка, якого потоком води винесло з гаража на острові Мадейра; про загиблих або постраждалих не повідомляли. У сусідній Іспанії понад 3 тисячі жителів муніципалітету П’єдралавес залишалися евакуйованими через загрозу переповнення місцевої дамби. Метеослужба AEMET попередила про серйозний або дуже серйозний вплив злив, сильного вітру й високих хвиль на південному заході країни.

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