У повіті Косон 31,7% жителів до 24 років мають міграційне походження — Korea Herald

У повіті Косон провінції Канвондо в Південній Кореї 1402 із 4429 жителів віком до 24 років мали міграційне походження станом на 1 листопада 2025 року. Це становило 31,7% жителів цієї вікової групи — найвищу частку в країні та більш ніж у чотири рази більше за загальнонаціональний показник у 7,7%, повідомляє Korea Herald.

Найвищі показники у невеликих повітах

За даними звіту Міністерства даних і статистики Південної Кореї, серед жителів Косона з міграційним походженням віком до 24 років 1204 були іноземними громадянами, ще 198 мали громадянство Південної Кореї.

Після Косона найбільшу частку населення віком до 24 років із міграційним походженням зафіксували в Йонамі — 28,8%, Имсоні — 26,9% та районі Чунгу в місті Пусан — 23,3%. Загалом щонайменше 20% таких жителів було у дев’яти містах, повітах і районах. Найвищі пропорції переважно фіксували у сільських повітах, де загальна кількість дітей і молоді є відносно невеликою.

Водночас за абсолютною кількістю жителів віком до 24 років із міграційним походженням лідирували міста провінції Кьонгі: в Ансані їх налічувалося 24 986, у Сувоні — 19 057, у Хвасоні — 18 974, у Сіхині — 16 647, у Пучхоні — 15 340.

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Зростання на тлі скорочення молодого населення

По всій країні кількість дітей і молодих людей віком до 24 років із міграційним походженням у 2025 році сягнула 787 тисяч, що на 6,6% більше, ніж роком раніше. Іноземні громадяни становили 52,2% цієї групи, громадяни Південної Кореї — 47,8%.

Їхня частка серед населення до 24 років зросла з 6,3% у 2023 році до 7,7% у 2025-му. За цей самий період загальна чисельність населення країни віком до 24 років скоротилася з 10,83 млн до 10,18 млн осіб, тоді як кількість людей із міграційним походженням у цій віковій групі збільшилася з 684 тисяч до 787 тисяч.

Найпоширенішим національним походженням у цій віковій групі був В’єтнам — 28%, далі Китай — 15,7%, а також етнічні корейці з Китаю — 11,4%. Статистика охоплює людей, які прожили в Південній Кореї щонайменше три місяці.

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