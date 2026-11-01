У PPP заявили, що Талпур опікуватиметься справами в Пенджабі — The Express Tribune

У Пакистані депутатка провінційної асамблеї Сінду Фаріал Талпур, за даними партійних джерел, має опікуватися організаційними справами Пакистанської народної партії (PPP) у Пенджабі. Раніше цей напрям безпосередньо контролював голова партії Білавал Бхутто-Зардарі. Як повідомляє The Express Tribune, Талпур планує відвідати Лахор 10 та 11 листопада.

Зустрічі з осередками

Протягом останніх тижнів Талпур проводила в Ісламабаді зустрічі з представниками пенджабських осередків PPP, повідомили співрозмовники видання. У них брали участь представники молодіжної та жіночої організацій, а також партійні функціонери з Гуджранвали, Равалпінді, Сіялкота та Фейсалабада. На зустрічах, зокрема, обговорювали скарги, подані партійними посадовцями.

Талпур також очолює жіноче крило PPP. Джерела припускають, що її поїздки до Пенджабу можуть стати щомісячними: вона може перебувати в провінції по два-три дні. Водночас один зі співрозмовників зазначив, що не впевнений у регулярності таких візитів.

За словами одного з джерел, секретаріат PPP у Центральному Пенджабі ремонтують для розміщення Талпур та її персоналу. Інше джерело зазначило, що ці приготування пов’язують з очікуваними щомісячними візитами, однак їхня періодичність ще не підтверджена.

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Плани перед місцевими виборами

Очікується, що під час перебування в Лахорі Талпур зустрінеться з районними організаціями, переважно із сусідніх районів, а також із кандидатами, які отримали партійні квитки. Йдеться, зокрема, про кандидатів до Національної асамблеї, які здобули близько 30 тисяч голосів, і кандидатів до провінційної асамблеї з приблизно 20 тисячами голосів.

Генеральний секретар PPP у Пенджабі Хасан Муртаза має поінформувати її про структуру партії в провінції та політичну ситуацію. Інформаційний секретар PPP Надім Афзал Чан підтвердив запланований візит Талпур і заявив, що вона, як очікується, наглядатиме за партійними справами в Пенджабі. Водночас він наголосив, що рішення в партії ухвалюють після консультацій, зокрема з Білавалом Бхутто-Зардарі.

На тлі скарг, поданих Талпур і голові партії, у Пенджабі також створили дисциплінарний комітет для розгляду внутрішніх претензій та посилення організаційної дисципліни.

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