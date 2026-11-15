У Празі, Чехія, оператор громадського транспорту обмежив рух метро через багатотисячну демонстрацію на підтримку суспільних медіа. На Летенській рівнині зібралися десятки тисяч людей. Організатори очікують, що кількість учасників акції з усієї Чехії сягне сотень тисяч.

Протест проти зміни фінансування

Учасники виступають проти планів замінити ліцензійні збори для Чеського телебачення та Чеського радіо державним фінансуванням. На їхню думку, це може відкрити шлях до політичного втручання в роботу цих медіа.

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Як повідомляє Radio Prague International, прем’єр-міністр Чехії Андржей Бабіш (ANO) та його партнери по коаліції відкидають ці побоювання.

Заява організаторів

Відкриваючи мітинг, голова руху «Мільйон моментів за демократію» Мікулаш Мінарж заявив, що країна виступає проти поспішного ухвалення урядом ключового законодавства без належного обговорення. За його словами, протестувальники виступають проти такого підходу влади до ухвалення законів.

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