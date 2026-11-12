У Празі очікують масштабний протест проти реформи суспільних мовників — Deutsche Welle

У Празі 15 листопада очікують масштабний протест проти планів уряду змінити фінансування Чеського телебачення та Чеського радіо. Мітинг у парку Летна організовує громадська група «Мільйон моментів за демократію». За даними Deutsche Welle, на акцію можуть прийти сотні тисяч людей.

Що передбачає законопроєкт

Коаліційний уряд прем’єр-міністра Андрея Бабіша прискорив розгляд законопроєкту, який скасовує ліцензійний збір для фінансування суспільних мовників. Замість нього Чеське телебачення та Чеське радіо пропонують фінансувати безпосередньо з державного бюджету.

Парламент схвалив документ у першому з трьох читань о 04:36 24 жовтня після нічного засідання. Партії коаліції — ANO, SPD та «Автомобілісти» — заявляють, що чинний збір є несправедливим податком, а нова система має підвищити ефективність мовників. За проєктом, у перший рік їхнє фінансування скоротиться приблизно на 15%.

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Реакція суспільства і мовників

Проти законопроєкту виступили опозиційні партії, громадські організації та міжнародні наглядові структури. Критики вважають, що зміна моделі фінансування може послабити незалежність Чеського телебачення і Чеського радіо. Вони також звертають увагу, що урядова пропозиція не містить гарантій довгострокової фінансової стабільності та редакційної незалежності.

Працівники обох мовників на початку листопада оголосили страйк, що порушив телевізійні та радіопрограми. Протести також відбувалися в містах і містечках по всій Чехії; до них долучалися студенти, профспілки, представники церковних, освітніх і культурних установ.

Андрей Бабіш заявив, що буде підготовлено нову пропозицію, яка передбачатиме виведення фінансування суспільних медіа за межі державного бюджету та гарантії редакційної незалежності. Водночас організатори протесту наполягають на продовженні тиску на уряд. Акція відбудеться за два дні до річниці початку Оксамитової революції 1989 року.

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