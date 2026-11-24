Лікарі лікарні Na Homolce у Празі, Чехія, минулого тижня імплантували пацієнтові перший у світі кардіостимулятор із самостійним живленням. Про проведену процедуру лікарня повідомила у Facebook у понеділок, передає Radio Prague International.

Енергія від роботи серця

Пристрій протягом чотирьох років випробовували на Першому медичному факультеті Карлового університету. Він працює як мініатюрна електростанція та виробляє електроенергію завдяки биттю серця й іншим рухам тіла.

На відміну від звичайних кардіостимуляторів, які працюють від батарей, що з часом розряджаються, новий пристрій генерує власну електроенергію, використовуючи природний рух серцевого м’яза.

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Резервна батарея і дистанційний контроль

Дослідники перевірили всі функції пристрою, приділивши особливу увагу тому, чи здатен він виробляти більше енергії, ніж споживає. Для безпеки кардіостимулятор також оснащений мікроскопічною резервною батареєю, розрахованою на три місяці роботи.

Технологія також передбачає моніторинговий пристрій, за допомогою якого лікарі можуть дистанційно перевіряти можливі проблеми.

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