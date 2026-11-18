В Англії Панель ключових матчевих епізодів Прем’єр-ліги визнала шість помилок арбітрів у попередньому турі. Це повторення найвищого показника помилкових рішень за один вікенд, повідомляє BBC Sport. Востаннє стільки помилок панель фіксувала на початку сезону 2023–2024.

Щотижня п’ять членів панелі оцінюють спірні ігрові епізоди та голосують щодо правильності рішень головного арбітра і відеоасистента VAR. До цієї статистики не включають коректні втручання VAR, зокрема вилучення гравця «Брентфорда» Ігора Тіаго.

Дві помилки VAR

У двох випадках панель одностайно визнала неправильними і рішення на полі, і роботу VAR. Перший епізод стався у матчі «Евертон» — «Ковентрі»: Джеймс Тарковскі з «Евертона» тримав за волосся Калеба Їренк’ї, однак пенальті не призначили. На думку панелі, VAR мав втрутитися.

Другий випадок стосувався Кая Гаверца з «Арсенала», якого в штрафному майданчику притримував Нобел Менді з «Галл Сіті». Арбітр після перегляду повтору не призначив пенальті через офсайд німецького футболіста. Панель дійшла висновку, що Менді почав суттєво утримувати Гаверца ще до можливого офсайду.

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Помилки на полі без помилки VAR

Ще чотири рішення панель визнала помилковими на полі, але не помилками VAR. Це стосувалося епізоду з голом Тьєрно Баррі у грі «Евертон» — «Ковентрі», коли м’яч, імовірно, випадково влучив йому в руку; пенальті «Крістал Пелас» у матчі з «Ліверпулем»; 11-метрового, призначеного «Іпсвічу» у грі проти «Борнмута»; а також непризначеної другої жовтої картки Маркусу Таверньє з «Борнмута» за затримку відновлення гри.

У трьох із цих епізодів відеоасистент не мав підстав втручатися, оскільки рішення не відповідали порогу явної й очевидної помилки або доступні повтори не давали переконливих доказів. У випадку з можливою другою жовтою карткою VAR за правилами не може втручатися.

Водночас панель визнала правильними рішення не вилучати Джейдена Богла з «Лідса» після фолу на Матісі Телі з «Тоттенгема», призначити штрафний замість пенальті за фол Люка О’Нієна на Коулі Палмері, а також призначити пенальті «Сандерленду» у матчі з «Челсі». Правильним визнали й рішення в епізоді перед зрівняльним голом Патріка Доргу на 96-й хвилині.

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