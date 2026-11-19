Переговорники кліматичного саміту COP31 в Анталії, Туреччина, оприлюднили скорочений проєкт угоди, з якого вилучили згадки про припинення використання викопного палива. Документ опублікували напередодні запланованого на п’ятницю завершення конференції.

Зміни у проєкті угоди

Як повідомляє The Japan Times, перша версія тексту, оприлюднена в понеділок, містила дві згадки про викопне паливо та обмеження його використання. Це питання щороку спричиняє глибокі розбіжності між країнами-учасницями переговорів.

Оновлений проєкт визнає, що глобальне потепління може перевищити поріг у 1,5 градуса Цельсія, який країни прагнули втримати. У тексті також зазначено потребу глибокого, швидкого та сталого скорочення викидів парникових газів і заохочення до ширшого застосування технологій, здатних вилучати вуглець з атмосфери.

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Подальші переговори

Австралія, яка очолює переговори разом із Туреччиною в межах моделі розподіленого головування, раніше заявляла, що початковий проєкт навмисно був широким і надалі мав бути звужений. Очікується, що текст ще переглядатимуть до досягнення згоди.

У переговорах беруть участь майже 200 країн. Як зазначає видання, останніми роками спроби досягти консенсусу на кліматичних конференціях регулярно тривали більш як добу після офіційного дедлайну.

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