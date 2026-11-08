У Пуерто-Рико оголосили попередження про повінь у Байамоні й Тоа-Альті — The Rio Times

У Пуерто-Рико сильні грози вдень 7 листопада 2026 року спричинили серію попереджень про повені в північній та східній частинах острова. Національна метеорологічна служба США о 14:46 за місцевим часом оголосила попередження про раптову повінь для Байамона і Тоа-Альти, повідомляє The Rio Times.

Попередження для району Сан-Хуана

Попередження для Байамона і Тоа-Альти мало діяти до 17:45. За даними метеорологів, радари зафіксували грози з інтенсивними опадами. До середини дня там випало від 1 до 2 дюймів дощу, ще від 1 до 2 дюймів опадів могло випасти згодом.

Служба повідомила про підтоплення струмків, вулиць і підземних переходів, яке вже тривало або могло розпочатися найближчим часом. Водіям радили не перетинати затоплені дороги.

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Де діяли інші погодні сповіщення

Окреме повідомлення про ризик незначних підтоплень діяло для Катаньйо, Коросаля, Дорадо, Гуайнабо, Сан-Хуана, Тоа-Бахи та Вега-Альти до 16:30. Воно стосувалося насамперед низинних районів і місць із недостатнім водовідведенням, де деякі низьководні переїзди могли стати непроїзними.

Сповіщення також оголошували для Мороваіса, Вега-Бахи, Барселонети, Флориди й Манаті на північному узбережжі. На сході острова вони охопили Лукільйо, Ріо-Гранде, Канованас, Кароліну, Лоїсу, Сейбу, Фахардо та Нагуабо.

Останнє сповіщення для району Сан-Хуана, що стосувалося Катаньйо, Дорадо і Тоа-Бахи, мало завершитися о 19:30. О 19:20 метеорологічна служба повідомила, що сильний дощ припинився, та закликала зважати на перекриття доріг, які залишалися чинними.

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