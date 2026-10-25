У Пусані акулу Буканґі скерували з каналу до відкритої води — BBC News

У південнокорейському Пусані рятувальники завершили операцію зі скерування самки темної акули Буканґі з вузького бетонного каналу біля порту до відкритої води. Після демонтажу зовнішнього шару сіток акулу бачили такою, що відпливала дедалі далі в бік моря, хоча іноді вона ще поверталася до каналу.

Як повідомляє BBC News, акулу вперше помітили в каналі в середині вересня. Фахівці Національного інституту рибальства встановили, що це самка темної акули — виду, який пов’язують лише з двома смертельними нападами на людей.

Кілька спроб порятунку

Спершу берегова охорона намагалася скерувати акулу електричним відлякувачем, однак після п’яти годин визнала, що тварина надто велика й швидка для цього пристрою. Наприкінці вересня рятувальники також застосували струмені води, але акула щоразу поверталася до каналу.

2 жовтня фахівці встановили сітку поперек каналу, однак Буканґі обпливла її та повернулася за кілька годин. Морський біолог Кім Хьон У припускав, що акула могла мати проблеми з електромагнітними сенсорами на морді, які допомагають їй орієнтуватися, або дезорієнтуватися через гучні звуки суден у порту.

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Небезпека для акули

Наприкінці вересня акулу кілька днів не бачили за харчуванням. На її морді з’явилися криваві садна від ударів об бетонні стіни, а професор морської біології Чхве Юн повідомляв про серйозне ушкодження в ділянці ока. За словами Кіма, перебування в каналі також було небезпечним через осіннє зниження температури води: у цей період акули зазвичай мігрують у тепліші води на південь.

До операції, яку перебрало на себе міністерство океанів, залучили близько 40 людей, зокрема водолазів з акваріума Пусана. Вони встановили два шари сіток і спершу скерували Буканґі у відкриту воду, але вночі вона пропливла під зовнішньою сіткою та знову опинилася в каналі. Після завершення операції акулу кілька днів не бачили. Професор Чхве припустив, що вона може пристосовуватися до ширших і глибших вод.

Буканґі стала місцевою знаменитістю: до каналу, за даними BBC News, прийшли понад 1,6 млн відвідувачів. Міська влада транслювала її появи наживо та зробила акулу офіційним талісманом.

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