У Пусані акулу завдовжки 3 м вивели з каналу у відкрите море — Taipei Times

У південнокорейському Пусані влада вивела у відкрите море самицю темної акули завдовжки близько 3 метрів, яка понад місяць перебувала у вузькому каналі в районі Північного порту. Операція стала успішною після двох попередніх невдалих спроб, повідомляє Taipei Times з посиланням на Міністерство океанів і рибальства Південної Кореї.

Акулу, яку прозвали Букхангі, уперше помітили у водному каналі 18 вересня. Тривале перебування тварини в незвичному місці привернуло увагу через близькість каналу до висотних будинків та великої станції швидкісної залізниці в центрі міста. За даними Busan Infrastructure Corp, до вівторка на набережний парк прийшли понад 1,6 мільйона людей, щоб побачити акулу.

Третя спроба стала успішною

Під час першої операції 29 вересня рятувальники намагалися спрямувати акулу до моря суднами з водометами, однак вона відпливла й залишилася в каналі. Друга спроба 2 жовтня передбачала використання сітки завдовжки 50 метрів і заввишки 6,8 метра, але її зачепило за каміння на дні каналу.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Під час третьої операції працівники використали сітку, закріплену на плавучих платформах, а також залучили водолазів. Вони поступово переміщували сітку в бік відкритого моря, не даючи акулі повернутися до каналу. За її рухом також стежили дрони. Місто транслювало операцію наживо.

Вид має статус такого, що перебуває під загрозою зникнення

Національний інститут рибогосподарської науки Південної Кореї підтвердив, що Букхангі є самицею темної акули. Цей вид мешкає у тропічних, субтропічних і помірних водах та класифікований Міжнародним союзом охорони природи як такий, що перебуває під загрозою зникнення.

Мер Пусана Чун Чже Су подякував акулі за розголос, який, за його словами, без неї коштував би місту трильйони. Водночас екологічні групи заявили, що появу акули варто розглядати як попередження про кліматичну кризу: на їхню думку, потепління моря змушує теплолюбних риб рухатися на північ, а субтропічні акули прямують за ними.

Читай нас у