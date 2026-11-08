У Пусані виявили вірус томатів із втратами врожаю до 70% — Korea Herald

У тепличних культурах південнокорейського Пусана виявили вірус бурої зморшкуватості плодів томатів — ToBRFV. Міський Центр аграрних технологій закликав виробників обмежити контакти між господарствами, оскільки збудник легко передається через дотик, повідомляє Korea Herald.

Уражає томати та перець

ToBRFV перебуває під фітосанітарним контролем у Південній Кореї. Він уражає томати та різні види перцю, зокрема солодкий і гострий. На інфікованих томатах можуть з’являтися коричневі плями й зморшкуваті ділянки, а плоди достигають нерівномірно.

У рослин також можливі мозаїчні візерунки та зморщення листя, яке може ставати вузьким і голчастим. Тканини стебел і чашолистків можуть відмирати, що заважає розвитку плодів або призводить до їхнього передчасного опадання.

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Передається через інвентар і одяг

Вірус не становить небезпеки для людей чи тварин, а продукцію, заражену ToBRFV, можна вживати в їжу. Водночас втрати врожаю в інфікованих культурах, за наявними даними, можуть сягати від 30% до 70%.

Хімічного лікування інфікованих рослин немає. Збудник поширюється через руки працівників, рукавички, секатори, взуття та робочий одяг. Він також може довго зберігати інфекційність на поверхні насіння та в рослинних рештках.

Центр порадив обмежити доступ до теплиць, не відвідувати господарства з підозрою на зараження та повідомляти про можливі випадки без особистого візиту до установи. За даними Kukinews, на які посилається Korea Herald, у провінції Південна Чхунчхон інфекції підтвердили у 65 господарствах загальною площею 43,1 гектара.

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