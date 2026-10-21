У Пусані втретє спробують повернути приблизно триметрову акулу в море — Korea Herald

У Пусані, Південна Корея, міська влада в середу вдень утретє спробує вивести акулу Букан-і з каналу в парку на набережній Північного порту до моря. Тварину вперше помітили в каналі 18 вересня. Вона має приблизно три метри завдовжки та належить до виду темних акул. Про операцію Korea Herald повідомляє на тлі занепокоєння щодо стану тварини.

Ознаки погіршення стану

За повідомленнями, Букан-і не їсть, має ознаки травми та поводиться незвично. На відео, якими ділилися відвідувачі каналу, її правий грудний плавець виглядає пошкодженим. Також надходили повідомлення, що акула вдарялася об стіну каналу.

Додаткове занепокоєння викликає очікуване з четверга різке зниження температури: холодніша вода може ще більше послабити тварину.

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Сітки, понтони та дрони

Підготовка до нової спроби розпочалася у вівторок. Вона включала обстеження входу до каналу та роботу із сітками й понтонами. За планом міста, прикріплену до понтонів сітку поступово переміщатимуть у бік відкритого моря, після чого перекриють акулі можливість повернутися до каналу.

За рухом тварини стежитимуть дрони, а водолази перевірятимуть підводні перешкоди та сітку. Фахівці також контролюватимуть поведінку й здоров'я акули та коригуватимуть операцію за появи ознак стресу. На час робіт влада планує обмежити доступ до ділянки та посилити патрулювання.

Попередні спроби 29 вересня та 2 жовтня не дали результату. Під час другої сітка зачепилася за дно каналу, через що операцію зупинили. Наступного дня під час припливу Букан-і подолала загороджувальну сітку й запливла далі в канал. За місцевими повідомленнями, від появи акули парк відвідали понад 1,6 мільйона людей.

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