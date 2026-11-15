У районі Йонсу заявки на відлов єнотоподібних собак зросли на 82% — Korea Herald

У Сонгдо, Інчхон, у Південній Кореї останніми тижнями почастішали випадки появи єнотоподібних собак із ділянками випадіння шерсті. За даними Korea Herald, тварин підозрюють у зараженні коростою — заразним шкірним захворюванням, що спричиняє сильне випадіння шерсті.

89 заявок від початку року

З 1 січня до 12 листопада в районі Йонсу подали 89 заявок на порятунок або відлов єнотоподібних собак. Це на 82% більше за 49 заявок, поданих за весь 2025 рік. У 38 випадках ішлося про підозру на коросту.

Тварин із залисинами бачили на полях для гольфу, у прибережних парках та біля шкіл. 30 жовтня одна з них зайшла до старшої школи в Сонгдо, після чого вчителі порадили учням утриматися від перебування надворі.

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Ризик передачі кліщів

Коросту спричиняють паразитичні кліщі, які проникають у шкіру та відкладають там яйця, викликаючи свербіж і запалення. Вони можуть передаватися людям і домашнім тваринам під час контакту з інфікованими тваринами. Водночас у людей симптоми зазвичай легкі та минають протягом кількох днів.

Представник Центру порятунку та управління дикою природою Інчхона пов’язав зростання популяції єнотоподібних собак із зеленими зонами, водними шляхами, численними годівницями для безпритульних котів і відсутністю природних хижаків у Сонгдо. За його словами, похолодання також може послаблювати імунітет тварин і робити їх помітнішими, коли вони шукають сонячні місця.

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