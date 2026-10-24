У районі Ласбела в Пакистані в ДТП загинули 12 людей — The Express Tribune

У районі Ласбела в пакистанській провінції Белуджистан пасажирський мікроавтобус зіткнувся з пасажирським автобусом. Щонайменше 12 людей загинули, ще 22 дістали поранення.

Зіткнення на шосе Карачі — Кветта

Аварія сталася у п’ятницю в пункті Утхал-Зіро-Пойнт на шосе Карачі — Кветта. Автобус прямував із Гвадара до Карачі, коли в нього врізався мікроавтобус, повідомляє The Express Tribune.

Після зіткнення поліція, рятувальники, представники районної адміністрації та місцеві жителі розпочали рятувальні роботи. Загиблих і поранених дістали з пошкоджених транспортних засобів та доправили до лікарні в Ласбелі.

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Семеро поранених у критичному стані

Керівник центру Edhi в Ласбелі доктор Абдул Хакім Ласі повідомив, що семеро людей загинули на місці аварії, а ще п’ятеро померли від травм у лікарні. За його словами, семеро з 22 поранених перебувають у критичному стані та були переведені до травматологічного центру в Карачі.

За словами Ласі, найбільше від зіткнення постраждали пасажири мікроавтобуса. Родичі частини загиблих забрали їхні тіла до рідних населених пунктів після завершення формальностей. Поліція встановлює причини аварії, яка також порушила рух на завантаженій трасі.

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