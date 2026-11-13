У Ракхайні є докази ударів авіації по цивільних об’єктах — France 24

У штаті Ракхайн у М’янмі задокументували численні жертви серед цивільного населення на тлі поновленого воєнного наступу хунти. За даними France 24, цей наступ має на меті відновити контроль хунти над регіоном. Наявні докази, за оцінкою видання, вказують на удари військової авіації по цивільних об’єктах.

Ознаки подвійних ударів

France 24 також повідомляє про ознаки тактики подвійних ударів. Видання формулює висновок про навмисний вибір цивільних цілей як оцінку, що ґрунтується на доступних доказах.

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Зображення з Чауктоу

У матеріалі оприлюднили зображення ринку India Market у Чауктоу, штат Ракхайн. Згідно з підписом до нього, ринок був охоплений вогнем після авіаудару 28 вересня 2026 року.

Репортаж вийшов у програмі The Observers 13 листопада 2026 року. Він присвячений цивільним втратам та ймовірному ураженню цивільних об’єктів під час поновленої військової операції в Ракхайні.

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