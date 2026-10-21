У Рамат-Гані бістро G27 відкрилося після ракетного удару — Jerusalem Post

У Рамат-Гані, Ізраїль, кошерне бістро G27 відновило роботу через шість місяців після удару іранською ракетою, який суттєво пошкодив заклад і змусив його тимчасово закритися. За даними Jerusalem Post, наприкінці березня 2026 року ракета касетного типу впала за кілька метрів від ресторану, спричинивши значні руйнування та збитки на мільйони шекелів.

Власники використали час ремонту, щоб змінити концепцію закладу. Оновлене бістро очолив шеф-кухар Наор Партуш. У меню зробили акцент на рибі, преміальних сирах і сезонних продуктах, а інтер'єр ресторану переобладнали.

Три формати роботи за день

Від 7:30 G27 працює як кафе та пекарня. У ранковому меню залишилися шакшука, мюслі, брускета з авокадо та молочний бурек. Також заклад пропонує круасан із трюфельною яєчнею, крок-мадам, середземноморську фритату, панкейки, французькі тости та профітролі.

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З 12:00 до 16:00 заклад пропонує обіднє меню з вісьмома стравами, що поєднують італійську та місцеву кухні. Серед них — паста з томатами чері, паста рибалки, страви з грибами та піца. Окремо доступні п'ять видів суші-ролів.

Вечірнє меню ресторану

Увечері G27 переходить до формату повноцінного ресторану з ширшим вибором сирої риби, закусок, пасти та основних страв. До меню входять, зокрема, севиче, сашимі з червоного тунця, полента, мак-енд-чиз, фаршировані томати та свіжа риба.

Команда закладу повідомила, що після удару довелося оновлювати ресторан повністю — від стільців і столового приладдя до кухні. За її словами, новий формат уже підтримують як постійні, так і нові відвідувачі.

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