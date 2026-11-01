У Равалпінді готують на дровах через перебої з газом — The Express Tribune

У Равалпінді, Пакистан, домогосподарства з низькими та середніми доходами знову використовують для приготування їжі дрова й вугілля через обмеження постачання газу та подорожчання скрапленого нафтового газу (LPG). Як повідомляє The Express Tribune, газ у місті доступний лише шість годин на добу, а перебої загалом тривають 18–20 годин.

Дрова замість газу

Газ подають тричі на день по дві години, тоді як від 21:00 і до сухуру відключення стали звичними. Дрова, вугілля та гас дедалі частіше використовують родини, придорожні заклади харчування і невеликі тандири.

На відкритому ринку вугілля коштує від 800 до 1000 пакистанських рупій за маунд. Ціна сухих дров становить від 1500 до 1800 рупій за маунд, звичайних — 1300–1400 рупій. Тирса подорожчала до 700 рупій за маунд. Видання також зазначає, що зростання попиту на деревину, за повідомленнями, супроводжується збільшенням крадіжок деревини з державних і приватних лісів.

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Подорожчання балонів

Торговці, власники великих магазинів та заможніші родини дедалі частіше переходять на газові балони, що додатково підвищило попит і ціни. Новий порожній побутовий балон подорожчав із 10 тисяч до 13,5 тисячі рупій, а вживаний коштує 8–10 тисяч рупій. Заправка побутового балона зросла з 3 тисяч до 5 тисяч рупій.

Вартість заправки комерційного балона, яка торік становила 12,5–14 тисяч рупій, тепер сягає 25 тисяч. Через це придорожні заклади, малі тандири, готелі та пекарні почали замінювати газ дровами. Жителі міста також забирають деревні відходи й тирсу з меблевих фабрик, використовуючи їх як дешевше паливо.

Представник Все-пакистанської асоціації клерків Шехзад Манзур Кіяні заявив, що місячні витрати канцелярських працівників і державних службовців нижчих категорій на LPG сягнули 10–12 тисяч рупій, через що вони переходять на дрова. Представники вчителів Башарат Ікбал Раджа та Шафік Бхалвалія повідомили, що через інфляцію родини використовують балони для термінового приготування їжі вдень, а вечірню їжу готують на дровах.

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