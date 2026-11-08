У Равалпінді місцеві тарифи не знизили попри дешевше пальне — The Express Tribune

У Равалпінді та Ісламабаді, Пакистан, приватні перевізники не знизили вартість проїзду на місцевих маршрутах, попри п’яте поспіль зменшення цін на бензин і дизель. Водночас оператори міжміських та міжпровінційних рейсів із Равалпінді скоригували ціни на квитки, у деяких випадках — на суму до 1000 пакистанських рупій, повідомляє The Express Tribune.

Місцеві маршрути без змін

Пасажири, які щодня їздять між Равалпінді та Ісламабадом на роботу, навчання або заробітки, продовжують платити за проїзд за попередніми тарифами. Місцеві транспортні оператори пояснюють це невизначеністю щодо подальшої вартості пального: вони вважають, що нинішнє зниження може бути тимчасовим, а повернення цін угору змусить їх знову підвищувати тарифи.

З 31 жовтня до 7 листопада бензин у країні подешевшав на 31,91 рупії за літр — із 377,91 до 346 рупій. Ціна високошвидкісного дизельного пального знизилася на 24,96 рупії — із 402,96 до 378 рупій за літр. Останнє коригування передбачало зменшення ціни бензину на 6,59 рупії за літр, а дизеля — на 4,25 рупії. Нові ціни встановили на період із 7 до 10 листопада.

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Здешевлення міжміських поїздок

Компанія Kohistan Express знизила тариф на маршруті Равалпінді—Пешавар із 1200 до 1150 рупій, а квиток експрес-класу до Лахора — із 2500 до 2400 рупій. У її тарифному переліку також зазначені знижені ціни 1100 рупій до Пешавара та 2200 рупій до Лахора.

Crystal Lines зменшила вартість поїздки з Равалпінді до Карачі з 7600 до 7300 рупій, до Гайдарабада — з 7550 до 7250 рупій, а до Суккура — з 6050 до 5800 рупій. Вартість квитка до Мултана знизили з 3500 до 3350 рупій, а до Равалакота — з 1100 до 1050 рупій.

Найбільше тарифи знизила Safe Way Travel на напрямках до Сінду. Проїзд експрес-класом до Карачі подешевшав із 8000 до 7000 рупій, а спальним класом — із 13 000 до 12 000 рупій. Квитки експрес-класу до Гайдарабада, а також квитки до Хайрпура та Суккура стали дешевшими на 1000 рупій.

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