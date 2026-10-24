У Равалпінді незареєстрованим школам дали тиждень на реєстрацію — Dawn

У Равалпінді, Пакистан, орган реєстрації шкіл дав незареєстрованим приватним закладам освіти один тиждень, щоб подати документи та виконати юридичні вимоги для реєстрації. У разі невиконання вимоги приміщення таких закладів опечатають, повідомляє Dawn.

Реєстрація та штрафи

Рішення ухвалили на засіданні районного органу реєстрації шкіл Равалпінді під головуванням заступника окружного комісара із соціальних послуг Фазаїла Мудассара. Учасники обговорили реєстрацію приватних закладів, дотримання законодавчих вимог і перевірки безпеки навчальних приміщень.

На засіданні також розглянули 35 заявок від новостворених приватних освітніх закладів. Одну з них відхилили через неповний пакет документів. Реєстрацію інших 34 закладів пов’язали з поданням сертифікатів для ІТ-кабінетів і наукових лабораторій, які районні комітети з реєстрації зробили обов’язковими.

Орган також дозволив накладати штрафи на освітні заклади, які порушили урядові розпорядження в період літніх канікул.

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Перевірки безпеки будівель

Влада вирішила провести оцінку технічного стану будівель приватних навчальних закладів третьою стороною. Для цього створили комітет під керівництвом заступника окружного комісара із соціальних послуг. До його складу увійшли керівник районного освітнього органу, виконавчий інженер з будівель та заступник директора з розвитку.

Головний виконавчий директор районного освітнього органу Ясін Хан Балоч повідомив, що відомство перевіряє дотримання заходів безпеки та стан потенційно небезпечних споруд у 7 тисячах приватних і 1,3 тисячі державних шкіл району. За його словами, 143 державним школам дали тиждень для виконання вимог безпеки. Перевірки планують завершити протягом тижня, після чого проти закладів, що не виконають вимоги безпеки, мають вжити заходів.

Член районного органу реєстрації Джавед Хан також звернув увагу на повідомлення, які окремі посадовці муніципальної адміністрації надсилали приватним школам із вимогою комерціалізувати приміщення під час аудитів безпеки. Він закликав призупинити такі дії, щоб заклади могли завершити перевірки й реєстраційні процедури.

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